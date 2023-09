Hebe Casado: "A pesar de todos los palos en la rueda que me puso De Marchi, estoy acá"

"Agradecerle a mi familia por el aguante, porque ellos no estaban preparados para tener una política en la familia. Agradecer a mi San Rafael, donde ganamos hoy. En Cuadro Benegas, que era La Matanza para Cambia Mendoza, también ganamos", dijo.

A su vez, el agradecimiento se volcó hacia Alfredo Cornejo, a quien consideró "un estadista y visionario". "Esto es gracias a cada uno de los mendocinos, a Alfredo Cornejo que es un estadista, una persona que ve más allá del resto de nosotros y por eso lo acompañé", destacó.

elecciones 2023, cambia mendoza, hebe casado, alfredo cornejo.jpeg Foto: Cristian Lozano

Sobre los proyectos a futuro, Casado puntualizó que "acompañar a Alfredo significa acompañar a todo un proceso de transformación de Mendoza, a un proceso de llevar a Mendoza a lo más arriba de todo, donde siga siendo un ejemplo para el resto del país".

Al finalizar su discurso, la nueva vicegobernadora no dejó pasar el momento y arremetió contra Daniel Orozco, aunque sin mencionarlo directamente.

"Agradecerles a cada uno de los mendocinos por la paciencia, que hayan entendido el mensaje propositivo que daba Cambia Mendoza y que no cayeron en la trampa de los tramposos de siempre, de los que se quisieron colar en las listas, escondiéndose detrás de otros partidos".

Y concluyó: "Acá estoy, esto es para ustedes, para el que no tenía nada y, sin embargo, por convicción y sin ningún cargo me acompañó. Agradecerle a Rodolfo (Suarez) por mis irreverencias y a los twitteros que tanto me acompañaron todo este tiempo. A cada uno de los legisladores, militantes, a todos . A los que me tuvieron confianza, a los que me acompañaron".