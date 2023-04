Alcohol cero: siguen las repercusiones de la ley aprobada

El Senado trató y convirtió en Ley el proyecto de Alcohol Cero al volante en Argentina. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, dijo que la provincia no adherirá . Medios Andinos dialogó con la senadora nacional, Mariana Juri , quien habló sobre el tema.

Además, aseguró que esta ley “en el sentido de prevenir los accidentes de tránsitos no aporta nada porque no endurece las penas, no toma ninguna de las recomendaciones que los especialistas dicen que hay que hacer”, enfatizó.