50 años del Golpe de Estado : qué piensan los argentinos sobre la democracia y la memoria

A cincuenta años del golpe de estado civico militar que interrumpió el orden constitucional del país el 24 de marzo de 1976 y arrastró a la Argentina a una de sus máximas tragedias institucionales, humanas y políticas, una encuesta nacional de la consultora Zuban - Córdoba concluye que la democracia conserva un respaldo firme como valor político, pero pierde consistencia en su experiencia cotidiana.

El dato más contundente es también el más paradójico: el 66,3% de los encuestados afirma que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno , mientras que el 48,6% considera inadecuado su funcionamiento actual. En otras palabras, los argentinos sostienen la democracia como principio, pero cuestionan su desempeño concreto. La brecha entre ambas cifras revela una ciudadanía que no ha renunciado a sus convicciones republicanas, pero que acumula insatisfacción con las instituciones encargadas de representarlas.

En el apartado dedicado a la memoria del período 1976-1983 , el consenso es mayoritario, aunque no uniforme. El 68,6% de los consultados coincide en que se trató de una etapa marcada por violaciones a los derechos humanos , crisis económica y falta de libertades. Sin embargo, un 18,6% rechaza esa caracterización y un 12,8% no tiene una posición definida.

Cuando se profundiza en esa mirada, las diferencias se acentúan. El 57,1% identifica a la dictadura como un régimen que ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y violación de derechos humanos. En cambio, el 25,2% la describe como un proceso de reorganización nacional orientado a combatir el terrorismo, mientras que el 17,7% no sabe o no responde. La memoria colectiva , así, aparece como un terreno todavía en disputa.

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La grieta política también divide el pasado

Esa fractura se vuelve más evidente al analizar el comportamiento electoral en el ballotage de 2023. Entre quienes votaron por Sergio Massa, el acuerdo con la caracterización de la dictadura como un período de violaciones a los derechos humanos alcanza el 86,4%. Entre los votantes de Javier Milei, en cambio, ese porcentaje desciende al 56,8%, con un 31,3% que expresa desacuerdo. La interpretación del pasado reciente continúa, en buena medida, alineada con las identidades políticas del presente.

El valor de la memoria

A pesar de estas diferencias, la importancia de preservar la memoria mantiene un respaldo amplio. El 73,6% de los encuestados considera importante o muy importante que la sociedad recuerde lo ocurrido durante la dictadura. Sin embargo, también aquí se registran contrastes: entre los votantes de Massa, el apoyo alcanza el 90,6%, mientras que entre los de Milei desciende al 61,2%, con un 33,1% que relativiza o niega su relevancia.

El informe también detecta una brecha de género significativa. Las mujeres son quienes más valoran la necesidad de mantener viva la memoria, pero al mismo tiempo quienes evalúan de manera más crítica el funcionamiento de la democracia. Solo el 36,7% considera adecuado su desempeño, frente al 48% de los hombres. Esta diferencia se vincula, según los investigadores, con la persistencia de desigualdades que dificultan el ejercicio pleno de los derechos.

image Raúl Alfonsín saluda a la multitud en la Avenida de Mayo el 10 de diciembre de 1983. Fin del ciclo del Golpe de Estado más trágico de la Argentina

Visiones opuestas sobre el sistema democrático

La percepción sobre la democracia también varía según la edad. Los jóvenes de entre 18 y 30 años son, paradójicamente, los más conformes con su funcionamiento: el 53,8% lo considera adecuado. En el extremo opuesto, los mayores de 60 años, que vivieron la dictadura en edad adulta o adolescente, son los más críticos: el 59% evalúa el sistema como inadecuado, aunque al mismo tiempo son quienes más respaldan la democracia como valor, con un 80%.

En materia de formación cívica, el diagnóstico es igualmente exigente. Solo el 15,8% de los encuestados cree que el sistema educativo prepara adecuadamente a los jóvenes para la vida democrática. El 47,6% considera que lo hace de manera insuficiente, mientras que el 31% sostiene que directamente no cumple ese rol.

Una democracia resiliente

A medio siglo del quiebre institucional más grave de la historia argentina, la sociedad argentina muestra una resiliencia democrática que convive con el desgaste, la desconfianza y la insatisfacción. La democracia mantiene su legitimidad como horizonte político, pero enfrenta el desafío de responder a las expectativas que genera. La discusión ya no gira en torno a su validez, sino a su capacidad para funcionar de manera efectiva y equitativa.