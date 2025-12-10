Día de la Restauración de la Democracia en Argentina: origen del 10 de diciembre

Cada 10 de diciembre se conmemora en Argentina el Día de la Restauración de la Democracia . La fecha recuerda el regreso del régimen democrático con la asunción de Raúl Alfonsín a fines de 1983 , que puso fin al gobierno militar instaurado en 1976 .

El 10 de diciembre de 1983 marca el retorno de la vida democrática en todo el país. La salida de la dictadura y la asunción de Alfonsín fueron los hechos centrales que originaron la efeméride .

Además de ser un día de memoria , la fecha celebra la recuperación de las instituciones democráticas : la restitución del Congreso, la normalización de los gobiernos provinciales y municipales y el restablecimiento de la representatividad política, alejando al país de la censura y las violaciones a los derechos civiles.

Desde entonces, Argentina sostiene un r égimen constitucional democrático , el más prolongado de su historia. Por ello, en 2007 se sancionó la Ley 26.323 , que estableció formalmente esta conmemoración el 10 de diciembre .

La jornada coincide además con el Día Internacional de los Derechos Humanos y con la Marcha de la Resistencia, impulsada por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

Qué es la democracia, según las Naciones Unidas

Aunque su definición es amplia, la democracia se asocia con un modelo de gobierno basado en la participación ciudadana. La Declaración y Programa de Acción de Viena de la ONU sostiene que la democracia “se basa en la voluntad libremente expresada del pueblo de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de su vida”.

Como forma de gobierno, la democracia persigue objetivos como:

preservar y promover la dignidad y los derechos fundamentales de la persona;

garantizar la justicia social;

fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad;

reforzar la cohesión social;

contribuir a la estabilidad interna; y

crear condiciones favorables para la paz internacional.

