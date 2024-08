"Una vez que salgo, aproveché": se filtró la conversación entre la víctima y su amiga

"Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am", explica.

Y continúa: "Te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché ”.

Tiempo más tarde, la mujer explica a la amiga que notó una serie de lesiones por todo el cuerpo. Allí, indicó que "tuvo que tomar un analgésico para calmar el dolor".

"Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda", dice.

"Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda. Tengo un ojo morado, gorda. Me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada", continuó.

Abuso sexual: así avanza la causa

Este jueves, Auradou y Jégou declararon durante más de cinco horas. Tras ello, su abogado defensor decidió hablar con la prensa.

"La imputación en una causa no significa ni más ni menos que la investigación sobre esa persona. Recuperar la libertad no termina la imputación, el proceso continúa", dijo Cúneo Libarona.

En ese sentido, el letrado considera que en aproximadamente dos meses, sobreseerán a los jugadores. "Con todas las pruebas acopiadas, las declaraciones testimoniales, los WhatsApp, los audios de la amiga, el señor del Cabify, los vecinos de las habitaciones linderas, ameritan a que esta causa se puede terminar en dos meses".

Y agregó: "Lo vamos a tener en dos meses porque aún quedan pruebas, el miércoles la fiscalía ordenó un examen psiquiátrico de la denunciante y los resultados estarán en una semana".

Frente a ese contexto, Cúneo Libarona solicitó que retornen a su país. "Ellos son jugadores profesionales de rugby, necesitan volver a la competencia y trabajar, deben representar a sus clubes y a su país.

