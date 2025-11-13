13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tensión en San Rafael: atravesaba una crisis, intentó autolesionarse y fue rescatado por la Policía

El hombre atravesaba una fuerte crisis y causó revuelo en calles de San Rafael. Un amplio operativo de la Policía logró salvarle la vida tras una compleja intervención.

Según trascendió, se trataría de un exfutbolista con un amplio prontuario delictivo por robos

Según trascendió, se trataría de un exfutbolista con un amplio prontuario delictivo por robos

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un intenso operativo de seguridad y asistencia se desplegó en el departamento de San Rafael, luego de que un hombre de 45 años fuera hallado en plena vía pública portando fragmentos de vidrio con los que intentaba autolesionarse. Amenazó a los efectivos y causó destrozos en la plaza San Martín.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles en calle Belgrano, donde personal de la Comisaría 32° solicitó la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) ante la gravedad de la situación.

Cómo actuó la Policía para rescatar al hombre

De inmediato, se conformó un Comité de Crisis y se dispuso la participación del equipo táctico y negociador, además del apoyo aéreo, de un helicóptero policial y de la unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que brindó cobertura visual y facilitó una aproximación segura.

Al constatar que el hombre no se encontraba en condiciones de diálogo y que existía riesgo inminente para su vida, se activó el protocolo de emergencia. Con la utilización de un Dispositivo Electrónico de Control (DEC), el personal logró reducirlo sin causarle lesiones graves.

vant operativo
La unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que brindó cobertura visual y facilitó una aproximación segura

La unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que brindó cobertura visual y facilitó una aproximación segura

Posteriormente, el individuo fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado para recibir atención médica especializada.

Fuentes policiales destacaron la coordinación entre las diferentes unidades y el uso de tecnología aérea como factores clave para evitar una tragedia.

Según trascendió, se trataría de un exfutbolista con un amplio prontuario delictivo por robos.

