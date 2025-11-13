Tensión en San Rafael: atravesaba una crisis, intentó autolesionarse y fue rescatado por la Policía

Según trascendió, se trataría de un exfutbolista con un amplio prontuario delictivo por robos

Un intenso operativo de seguridad y asistencia se desplegó en el departamento de San Rafael , luego de que un hombre de 45 años fuera hallado en plena vía pública portando fragmentos de vidrio con los que intentaba autolesionarse. Amenazó a los efectivos y causó destrozos en la plaza San Martín.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles en calle Belgrano , donde personal de la Comisaría 32° solicitó la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) ante la gravedad de la situación.

De inmediato, se conformó un Comité de Crisis y se dispuso la participación del equipo táctico y negociador , además del apoyo aéreo, de un helicóptero policial y de la unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) , que brindó cobertura visual y facilitó una aproximación segura.

Al constatar que el hombre no se encontraba en condiciones de diálogo y que existía riesgo inminente para su vida , se activó el protocolo de emergencia . Con la utilización de un Dispositivo Electrónico de Control (DEC) , el personal logró reducirlo sin causarle lesiones graves.

Imagen ilustrativa

Posteriormente, el individuo fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado para recibir atención médica especializada.

Fuentes policiales destacaron la coordinación entre las diferentes unidades y el uso de tecnología aérea como factores clave para evitar una tragedia.

Según trascendió, se trataría de un exfutbolista con un amplio prontuario delictivo por robos.