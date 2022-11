San Rafael: un vecino de Zulema Chávez contó que "no se daba con nadie"

Por esta causa se hizo un allanamiento y se detuvo a un ex inquilino de la mujer de 72 años , y ahora se conoció el testimonio de un vecino, quien señaló que no tenía mucha relación con ella previo a lo sucedido.

“Siempre la veía los sábados, ahora no la veo y cuando salí el martes vi los precintos, hace más de tres meses que no la veo. Mi relación era de regular para abajo porque no se daba con nadie ella”, reconoció Fernando, vecino de Zulema en la zona de Pueblo Diamante.