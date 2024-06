Fallo a favor de Janina Ortiz: por ahora no será imputada

Janina Ortiz recibió una buena noticia y por ahora no será imputada por fraude al estado.

La jueza Dolores Ramón dio lugar al pedido de nulidad planteado por la defensa sobre la citación de la fiscalía para imputar a la acusada y de esta forma, por ahora, Janina Ortiz no será acusada por el segundo de los delitos mencionados.

La magistrada entendió que el fiscal no está en condiciones de oficializar la imputación debido a que la causa se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia por un planteo de la defensa.

Por ende, hasta que no se expida el máximo tribunal, no habrá imputación. De esta forma, el expediente podría quedar stand by durante un largo período y más teniendo en cuenta la feria judicial que se aproxima.