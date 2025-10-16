Doble femicidio en Entre Ríos: la polémica declaración de Pablo Laurta tras la audiencia

Pablo Laurta, habló a la salida de una audiencia y sorprendió con su relato

El acusado del doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, Pablo Laurta, habló a la salida de una audiencia y sorprendió con su relato. Además, la Justicia ordenó su prisión preventiva por 120 días en la provincia de Entre Ríos.

Laurta aseguró que intentaba rescatar a su hijo “de una red de trata” mientras era escoltado por efectivos policiales en la Fiscalía de Concordia. El momento quedó registrado en video por las cámaras del medio Tele5 Digital. En las últimas horas, el acusado también manifestó que “todo fue por justicia”.

Tras ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado a Córdoba , donde será acusado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La fuga de Pablo Laurta , principal acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba , terminó este domingo en Gualeguaychú, Entre Ríos . Dos policías de civil lo sorprendieron en el restaurante del Hotel Berlín cuando se disponía a desayunar, frustrando su intento de escapar a Uruguay .

Por otra parte, su hijo Pedro, de apenas 5 años, que se encontraba con él, fue rescatado en buen estado de salud. El operativo puso fin a casi 24 horas de intensa búsqueda tras el brutal crimen que conmocionó a Córdoba.

Laurta se encontraba a punto de desayunar cuando fue abordado por los efectivos de civil. Completamente sorprendido, no ofreció resistencia. En medio del operativo, el pequeño Pedro corrió asustado al ver lo que ocurría, pero fue rápidamente contenido por una agente policial. Las imágenes del niño abrazando a la oficial recorrieron las redes y se convirtieron en símbolo del alivio tras la angustia por su paradero.

Tras la captura, Laurta sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia. En tanto, el niño fue llevado a la Comisaría del Menor para recibir contención psicológica y asistencia.