16 de octubre de 2025
Sitio Andino
Doble femicidio en Entre Ríos: la polémica declaración de Pablo Laurta tras la audiencia

El acusado del doble femicidio en Entre Ríos, Pablo Laurta, dijo que actuó para salvar a su hijo. Su polémica declaración quedó registrada en un video.

La declaración del acusado del doble femicidio en Entre Ríos

Laurta aseguró que intentaba rescatar a su hijo “de una red de trata” mientras era escoltado por efectivos policiales en la Fiscalía de Concordia. El momento quedó registrado en video por las cámaras del medio Tele5 Digital. En las últimas horas, el acusado también manifestó que “todo fue por justicia”.

Así fue la detención de Pablo Laurta

La fuga de Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, terminó este domingo en Gualeguaychú, Entre Ríos. Dos policías de civil lo sorprendieron en el restaurante del Hotel Berlín cuando se disponía a desayunar, frustrando su intento de escapar a Uruguay.

Por otra parte, su hijo Pedro, de apenas 5 años, que se encontraba con él, fue rescatado en buen estado de salud. El operativo puso fin a casi 24 horas de intensa búsqueda tras el brutal crimen que conmocionó a Córdoba.

Laurta se encontraba a punto de desayunar cuando fue abordado por los efectivos de civil. Completamente sorprendido, no ofreció resistencia. En medio del operativo, el pequeño Pedro corrió asustado al ver lo que ocurría, pero fue rápidamente contenido por una agente policial. Las imágenes del niño abrazando a la oficial recorrieron las redes y se convirtieron en símbolo del alivio tras la angustia por su paradero.

Tras la captura, Laurta sufrió una descompensación y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo custodia. En tanto, el niño fue llevado a la Comisaría del Menor para recibir contención psicológica y asistencia.

Accidente vial en Guaymallén: el hombre fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Grave siniestro

Terrible accidente vial en Guaymallén: un hombre sufrió la amputación de una pierna

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.
Día de la Lealtad Peronista

El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo) video
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Por Facundo La Rosa
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región
Inversiones y oportunidades

La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región

Por Sofía Pons