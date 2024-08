Día clave: este jueves declaran los rugbiers imputados por abuso sexual

Traslado rugbiers, prisión domiciliaria, galería Foto: Cristian Lozano

Así, destacaron que los rugbiers "van a responder todas las preguntas que le haga la fiscalía, todas las preguntas que le haga la querella y todas las preguntas que le hagamos nosotros".

La declaración de los imputados resulta una instancia clave, especialmente previo a que el próximo lunes se venza la fecha para que el fiscal pida la prisión preventiva. Sin embargo, para Cúneo Libarona "ya se demostró la inocencia" de ambos.

" Se probó la inocencia de los jugadores de rugby. Yo no puedo dar detalles por respeto a la investigación, a la querella y a la denunciante, pero por respeto a nuestros dos clientes que están detenidos hace ya 20 días, hoy se demostró la inocencia", dijo su abogado el martes.

En concreto, la defensa puntualizó que durante la ampliación del testimonio de la víctima existieron "notables contradicciones". "Lo que resulta peor es que se acomodaron distintas versiones. Cuando nosotros, o la fiscalía advertía algunas contradicciones entre su primera declaración, su segunda declaración y hacíamos las preguntas, esa contradicción era advertida y era acomodada".

El celular de la víctima

Si bien se han incorporado una gran cantidad de pruebas, desde la defensa de los rugbiers sostienen que un elemento clave no fue peritado por la justicia: el celular de la víctima.

"Nos hubiese gustado que quien realiza la denuncia y quien busca la verdad de lo que sucedió, aporte su teléfono para poder descifrar qué fue lo que pasó, porque en el teléfono de todos nosotros está la realidad nuestra", dijo Rafael Cúneo Libarona.

"Nos hubiese gustado que ese teléfono esté para poder demostrar. Es una lástima que el teléfono de la propia denunciante no esté. No solo no quiere darlo, sino que, no lo quiere dar con el pretexto de que tiene sus comunicaciones. Le hemos ofrecido espontáneamente un teléfono para que pueda realizar las comunicaciones que quiera y a pesar de todo no lo quiso dar", agregó.

