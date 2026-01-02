Detuvieron a un conductor borracho en Luján de Cuyo: el alto resultado que arrojó el control de alcoholemia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







Un conductor fue detenido en Luján de Cuyo tras dar positivo en un control de alcoholemia con un resultado degramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. El caso sucedió sobre la Ruta 16, a la altura del kilómetro 14.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18 del jueves, cuando personal de Policía Vial llevaba adelante tareas operativas de control por los festejos de Año Nuevo. En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Fiat Strada, conducida por un hombre identificado como G.H.F.

Qué resultado dio el control de alcoholemia Al practicarle el dosaje de alcohol correspondiente, el test arrojó resultado positivo: 2,82 g/l de sangre. Ante esta situación, se labraron las actuaciones de rigor conforme a la Ley Provincial 9099, que regula las infracciones viales en Mendoza.

El procedimiento contó con la intervención de la Subcomisaría El Carrizal y quedó a disposición de la autoridad competente.