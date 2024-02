Milei versus Gobernadores y el peligro del país pre Caseros

A penas un par de horas después, el Fondo emitió su comunicación tradicional al término de una misión donde asegura que está de acuerdo con el camino iniciado por el Gobierno argentino y está dispuesto a acompañar. Sin embargo, al gobierno se le borró el párrafo más trascendente del documento; "Dados los costes de estabilización a corto plazo, es esencial sostener esfuerzos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente sobre familias trabajadoras. Proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”.

El FMI evidentemente tomó nota de los problemas de Javier Milei para la construcción de acuerdos y consensos, instrumentos necesarios y fundamentales de la política, pero también le recuerda la única lección que aprendió el FMI y la derecha mundial en los últimos años, que no se pueden aplicar los planes de mercado sin mercado. Simple, si no hay consumidores no hay mercado, y si se entierra a los consumidores, la sociedad tarde o temprano estalla y con ello los sueños reformistas de derecha y de mercado.