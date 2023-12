Milei entre las necesidades macro y la micro que aprieta

El jueves será una jornada de intensa actividad en el Congreso Nacional . Al mediodía j uraran los 130 diputados entrantes (58 de UxP. 35 de LLA y 32 de JxC) en una sesión preparatoria que será presidida (como es tradición y reglamento) p or el diputado de mayor edad, en este caso será Carlos Heller que el último 17 de octubre cumplió 83 años.

"No hay ninguna chance"

"No hay ninguna chance" Cornejo confirmó que Mendoza no frenará la obra pública

Luego de eso se votarán las nuevas autoridades de la Cámara y no se prevén inconvenientes para que Martín Menem sea el nuevo Presidente de Diputados. Quedan los interrogantes aún sobre las vicepresidencias y seguramente después comenzará la pelea por las comisiones que promete mucho picante por la gran fragmentación con la queda armada la Cámara Baja.

Tampoco se esperan problemas para ungir al productor agropecuario formoseño Francisco Paoltroni, como presidente provisional del Senado.

image.png El Congreso de la Nación será un espacio fundamental en los primeros días de Javier Milei.

Los cinco días que vienen no solo serán intensos por las definiciones sino porque los legisladores deberán comenzar a trabajar en la reformulación del Presupuesto 2024 (legisladores libertarios ya advirtieron que no se tratara hasta que el nuevo gobierno no lo corrija) sino porque comenzará a develarse algunos aspectos de la “Ley Tren”, según la rebautizó el presidente electo, que debería ser tratada desde el lunes en el Congreso.

Los alcances de esta ley que, según dejó trascender la canciller Diana Mondino, contendría modificaciones, derogaciones y nuevas normas en cerca de 2500 leyes, es todavía un misterio guardado bajo siete llaves. No son pocos los que ante tanta expectativa recuerdan esos grandes combates en Las Vegas de los que se habla durante meses y después son un bodrio. "El que mucho abarca poco aprieta" dejo caer un legislador mendocino que trabaja por estos días en las reuniones preparatorias. Los rumores son muchos y las precisiones pocas.

Qué viene en ese “tren” que algunos libertarios aseguran arrasará con todo es una incógnita, pero lo que parece seguro que no está llamado a arrasar con las castas como prometieron en la campaña.

Paoltroni, que deberá aprender a negociar y callar antes de hablar, aseguró que el tren viene cargado de las propuestas de campaña escritas en la plataforma electoral. Alguien debería avisarle que ni el ajuste a la casta, ni la dolarización ni el cierre del Banco Central parecen estar en ese paquete que se enviará al Congreso el lunes.

Mientras tanto el equipo de Gobierno parece no mirar las cosas urgentes que no solo pasan por las necesidades diarias de los ciudadanos como explicamos ayer, sino también por la macro con fuerte incidencia en la diaria.

Desde el domingo hasta abril Milei deberá conseguir 10 mil millones de dólares solo para cubrir vencimientos de deuda e interés con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, los bonistas privados y las deudas de las provincias que tomaron en dólares en el gobierno de Mauricio Macri y vencen el primer trimestre.

La tarea no será fácil, Caputo y Milei se encontraron en Estados Unidos con un escenario imprevisto. Los gerentes y CEOS de los fondos y los bancos de inversión están dispuestos a prestarle mañana a la Argentina pensando en las jugosas y altísimas comisiones que cobrarán por ser un mercado de riesgo. Sin embargo, los inversionistas no están dispuestos a pagar para ver como en el poker y prefieren ver y después jugar. Las malas lenguas dicen que lo mismo le pasó a Macri en Arabia Saudita y Qatar.

Como si no faltara ruido la consultora de Ramiro Marra (uno de los primeros cruzados de Javier MIlei) presentó a sus clientes un informe donde asegura que Nicolás Caputo tendría cerrado para el primer trimestre un auxilio de entre 20 y 25 mil millones de dólares. Compuestos por unos 15 mil millones de fondos árabes y asiáticos, 5 mil de liquidaciones agropecuarias contra compromiso de cambio en las retenciones y unos 3 mil millones del FMI.

Desde el Hotel Libertador aseguran que lo de Marra es solo un análisis a partir de trascendidos y rumores de mercado pero que no hay nada de ello.

La interna por negocios y millones sigue escalando mientras los ciudadanos de a pie corremos a comprar fideos y yerba para ganarle a la devaluación preanunciada.