Javier Milei, nueve meses con el consumo en el tobogán

La reunión en Casa Rosada llena de elementos exóticos como que Javer Milei estuviera en la sede del gobierno un viernes a las siete a la tarde y que el mismo presidente encabezará el encuentro con legisladores que tuvo como finalidad ratificar a los diputados propios y amigos que no se cederá ni un metro en el objetivo de “Ser fuerte con los débiles” en este casó los jubilados.

El presidente ( con modos y números que no todos los presentes tomaron bien ) confirmó a los legisladores el veto total de la ley de movilidad jubilatoria ( que firmó por la noche ) y reclamó el apoyó para que este no sea rechazado por el Congreso.

El gran interrogante aún no tiene respuesta. ¿Los legisladores que votaron a favor tendrán la capacidad de cambiar su voto en un tema tan sensible?

El Instituto de Trabajo y Economía en su informe de coyuntura asegura que “el gasto en jubilaciones y pensiones (Contributivas y no Contributivas) proyectado para 2024 será el menor desde 2011 aun incluyendo las erogaciones de los bonos”

Pero como la cantidad de prestaciones no es estática en el tiempo, sino que la misma tendió a incrementarse en el tiempo producto de políticas públicas y del envejecimiento poblacional, si dividimos el monto erogado en cada año por la cantidad de prestaciones totales, podemos tener un aproximado de prestación promedio pagada y ese ratio se encuentra por debajo de los valores de 2001.

El siguiente gráfico es bien representativo de lo qué pasa con el ingreso promedio de los jubilados y que está bien lejos del relato que intenta imponer el Gobierno.

Infografía JUBILACIONES (Vertical).png

Consumo en la era Javier Milei, un tobogán al infierno

Más allá que el presidente y su mesa chica sigan funcionando con una visión de la realidad construida a partir del Algoritmo de Yrigoyen prolijamente aceitado con fondos públicos y semi públicos y un ejercito de cuentas que crean o simulan una realidad virtual. La vida 1.0 puede ser camuflada detrás de la escenografía construida pero no ocultada para siempre.

Los datos de consumo masivo son lapidarios para mostrar que no hay recuperación alguna como imagina el ejército paracomunicacional de Javier Milei.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) dió a conocer esta semana un trabajo en el que registra una caída de las ventas en los supermercados mayoristas y minoristas de todo el país en el primer semestre del 11,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, transformándose en el peor registro de los últimos cinco años.

Para tomar magnitud de hasta donde desciende el tobogan en el cual sumió a la economía las políticas de Javier Mieli, el trabajo de la UNDAV destaca que es “la variación negativa más alta de los últimos años, incluso mayor al periodo de pandemia y postpandemia”. En ese momento, las ventas en supermercados aumentaron un 2,8% durante el primer semestre de 2020 y cayeron un 2% en el mismo periodo de 2021, para volver a crecer en 2022 y 2023, señalan.

Infografía DESPLOME CONSUMO (Vertical).png

Los datos de los supermercados mayoristas no son mejores, según el trabajo de la Universidad de Avellaneda, las ventas cayeron un 12,6% interanual durante el primer semestre medidas a valores constantes. ¿Por qué el dato es importante? Porque -como bien lo señala el trabajo- esto “hace prever menores ventas minoristas para los próximos meses”. En el caso de los mayoristas también es la peor caída en los últimos cinco años.

Recordemos que según los datos del INDEC el mes de junio los supermercados tuvieron las ventas más bajas de los últimos años y el peor mes de junio de la serie completa, que se mide desde 2017.

Crédito ¿para qué?

El Gobierno festeja cada mes el aumento del crédito privado, pero cuando se abren los números se ve que el mayor crecimiento y el primer ítem en los datos del BCRA es el crédito a través de tarjeta de crédito.

Cuando se cruzan esos datos con el consumo el escenario que se muestra solo suma preocupación.

El informe de pagos minoristas del BCRA, que se dio a conocer el viernes, refleja las operaciones con tarjeta de crédito crecieron 15,8% interanual en cantidades y pero se redujeron 3,8 % en montos.

En junio el uso de la tarjeta de crédito en supermercados aumentó más de 7 puntos respecto al mismo mes del año pasado llegando al 43,7% de las operaciones en las cajas de los super en tanto que el pago en efectivo bajó 7 puntos y el uso de la tarjeta de débito 2 puntos.

Parece no haber dudas al trazar un escenario a futuro; el consumo seguirá cayendo a medida que no solo los ingresos no se recuperan sino que comienza a consumirse la capacidad de endeudamiento de los consumidores.

Cabe preguntarse hasta cuándo soportará la realidad algorítmica en la que se mueve el gobierno.