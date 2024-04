Javier Milei entre China, la Ley ómnibus y un gobierno contradictorio

En una semana marcada por la Marcha Federal Universitaria que se transformó en una de las dos o tres movilizaciones más grandes que se tenga memoria desde el retorno democrático, en días en que Javier Milei decidió “dejar la presidencia” y volver al Stand Up revisteril de mal gusto, la Argentina se sigue complicando más allá del relato .

La economía es el Talón de Aquiles del gobierno de Javier Milei quen tal como prometió en su lamentable stand up de la Fundación LIbertad, que la licuadora y la motosierra seguirán para siempre. Es lo que se vio en estas horas en decisiones económicas y políticas

Reaparición pública Para Cristina, el superávit de Milei no tiene sustento y lo acusó de "cagar de hambre" al pueblo

Aquella vieja predicción de Patricia Bullrich que Argentina no tenía crédito por lo que tenía que recurrir a los ahorros de los argentinos la está llevando a la práctica Javier Milei y Luis Bono Caputo secando salvajemente la plaza y licuando los ahorros o previsiones de ciudadanos y empresas con tasas que son la mitad de la inflación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1534283341695942658?lang=es&partner=&hide_thread=false "Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos"



Patricia Bullrich sostuvo que no habrá inversiones extranjeras "por un tiempo" y que por eso es necesario dolarizar la economía: "Las economías bimonetarias han dado mucho resultado". pic.twitter.com/UulDt3zSNE — Corta (@somoscorta) June 7, 2022

¿Hasta cuándo es sostenible una política de financiamiento forzosa con lo que está bajo el colchón? Pues no parece una estrategia que pueda perdurar largo tiempo.

Javier Milei va sobreviviendo pero el fondo de la cuestión no aparece y ese fondo son los dólares que prometió Caputo y en los que aún los Hermanos Milei creen por convicción o porque no les queda otra.

A pesar de los esfuerzos el Fondo no abre la billetera, el fantasma del swap sobrevuela permanente los pasillos del Central y la idea -que anticipamos en este espacio- de anunciar el fin de las restricciones cambiarias o por lo menos un sendero cierto hacía ello el 25 de Mayo queda lejos. Cada vez más lejos.

Gabi, Fofó, Milei y Espert

Como sí los problemas no fueran pocos mientras la canciller Diana Mondino y el presidente del Central, Santiago Bausili vuelan hacia China en busca de salvar y renovar el swap el diputado nacional José Luis Espert posteo una foto de una reunión con la encarga comercial de Taiwan con emojis de aplausitos incluidos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1783836309364310468&partner=&hide_thread=false Iniciamos el día en Tucumán conversando con la Directora General de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Argentina, Florencia Miao-hung Hsie, y equipo pic.twitter.com/wvMJNlclI9 — José Luis Espert (@jlespert) April 26, 2024

La actitud de Espert levanta cientos de sospechas ya que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es el único legislador que tiene despacho propio en la Casa Rosada ( ni Victoria Villarruel consiguió aún una oficina allí) y es uno de los asesores principales de entrada diaria a las oficinas presidenciales de la Rosada y Olivos.

Ahora todos están atentos a lo que pase cuando Mondino desembarque en Shangai y luego viaje a Pekín. China sigue tan de cerca el derrotero argentino que en una actitud insólita el embajador Chino en Argentina Wang Wei se acercó a Ezeiza a despedir a Mondino y confirmarle que seria recibida por su par chino aunque sin agenda solo protocolarmente.

¿Qué pasara después de una nueva mojada de oreja de un hombre del riñón presidencial?

image.png Wang Wei, embajador de China, fue a Ezeiza a despedir a la canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino.

Milei y la encuesta sorpresa que deja más rastros que Hansel

Hace varios días contamos aquí que la Secretaría General de la Presidencia estaba encargando encuestas a troche y moche.

En coincidencia con la marcha convocada por las universidades desde el Gobierno filtraron una encuesta que fue ampliamente replicada por los medios y periodistas afines que expresaba que la imagen de Javier Milei mejoraba a pesar de los desaguisados económicos y la movilización social.

La encuesta no es de ninguna de las licitadas por el Gobierno, y que fueron a parar a empresas serias, sino una de la consultora Fixer. Una consultora que no tiene más de un año, que no posee redes sociales ni página web y que sus dueños hacen culto del bajo perfil.

Cuando se ve el currículum de los tres jóvenes dueños los dedos quedan marcados. Veamos los datos que publica el sitio especializado Imagen:

Sebastián Fernández Spedale fue vocero de Rogelio Frigerio en el ministerio del Interior de la Nación. Además, asesoró también a Hernán Lacunza durante su gestión como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y de la Nación.

Patricio “Pato” Lessa fue vocero de Maria Eugenia Vidal al inicio y al final de la gestión bajo el mando de Mariano “Turco” Mohadeb y en el gobierno de Mauricio Macri durante dos años Director de Asuntos Corporativos de la empresa estatal AySA.

Sebastián Tabakman en 2015 se sumó a la campaña de Cambiemos de la mano de Juano Gentile para ya en la gestión ser vocero de Gustavo Lopetegui y luego director de Prensa del ministerio de Economía con Nicolas Dujovne. Además, colaboraba con Bernardo Saravia Frias, el entonces Procurador del Tesoro Nacional y abogado de la familia Macri.

Dejan más migas de pan en el camino que Hansel.

Lunes de super acción

Este lunes el gobierno vuelve a poner todo sobre la mesa en busca de aprobar la Ley Ómnibus o Bases. Dictamen no es ley pero en principio el oficialismo tendría los votos para aprobar la ley en General pero no para las facultades delegadas, la reforma laboral incluida ilegalmente, ni el fin de la moratoria previsional y varios puntos más.

El interrogante es cuánta motosierra más está dispuesto a soportar Javier Milei a su proyecto para mostrarle algo al FMI. Por de pronto en su stand up en la Fundación LIbertad aseguró “tiren la Ley Bases, vamos a hacer todo a pesar de la política”.

¿Otra alucinación de Javier Milei?