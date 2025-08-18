Elecciones presidenciales

Rodrigo Paz Pereira dio la sorpresa en Bolivia: quién es el candidato opositor que disputará la presidencia

Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ganó la primera vuelta en Bolivia con el 32% y enfrentará a Tuto Quiroga. Los detalles.

Quién es el candidato presidencial que se impuso en las elecciones en Bolivia

Sitio Andino Mundo

Contra todos los pronósticos, Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ganó la primera vuelta de las elecciones en Bolivia con más del 32% de los votos, las cuales se llevaron a cabo el pasado domingo. De esta forma, el candidato disputará la presidencia en balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga.

Rodrigo Paz Pereira, la sorpresa de las elecciones en Bolivia

Ex diputado, ex alcalde, economista de profesión y nacido en España por el exilio de sus padres, el candidato presidencial opositor dio la sorpresa en las elecciones de Bolivia al lograr el primer lugar en primera vuelta. Paz Pereira, de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y es la principal sorpresa de los comicios, pues pasó de los últimos lugares en las encuestas de opinión previas a obtener el derecho de disputar una segunda vuelta con el exmandatario conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001-2002.

Su compañero de fórmula en el PDC es el ex capitán de policía Edman Lara, quien se hizo popular en las redes sociales por sus revelaciones de diversos casos de presunta corrupción en la institución policial, hasta que en 2024 fue dado de baja.

Hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), Rodrigo Paz Pereira nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países debido a que sus padres fueron perseguidos durante los gobiernos militares de su país.

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga, el expresidente conservador que disputará la presidencia contra Paz Pereira.

Economista con trayectoria en el sector público

El candidato es economista y tiene estudios en relaciones internacionales, además de una amplia experiencia en el sector público al haber sido diputado, concejal, alcalde de Tarija entre 2015 y 2020 y actualmente senador por la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

Para llegar a la Alcaldía de Tarija, Paz Pereira derrotó en las elecciones municipales de 2015 al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), entonces liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

En 2019, fue parte de la llamada Coordinadora de la Defensa de la Democracia que exigió que haya una segunda vuelta electoral, en medio de las denuncias de fraude a favor del entonces mandatario Morales y en desmedro de Carlos Mesa en los fallidos comicios generales de ese año, posteriormente anulados.

En el actual proceso electoral, el senador Rodrigo Paz Pereira tuvo una campaña modesta frente al gran despliegue que hicieron Tuto Quiroga y el también opositor Samuel Doria Medina, a quien las encuestas habían situado entre los primeros lugares y con posibilidades de disputar la segunda vuelta. Fuentes: NA.

