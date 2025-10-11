Israel avanza en un operativo para liberar rehenes con apoyo del ejército de Estados Unidos

El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , oficializó una tregua en el conflicto de la Franja de Gaza , considerada por el mandatario como el primer paso hacia la paz entre Israel y Palestina . El acuerdo contempla un intercambio de rehenes entre ambas partes y el retiro del ejército israelí del territorio palestino , el cual deberá concretarse en las próximas 72 horas .

En el marco de ese proceso, unos 200 soldados estadounidenses llegaron a Israel con el objetivo de supervisar el operativo de seguridad y garantizar la liberación de los rehenes .

Además del contingente militar, Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner viajaron a Tel Aviv en representación de Washington y del propio Donald Trump . Allí participaron en un acto en apoyo a las familias de los rehenes israelíes secuestrados desde el inicio del conflicto con Hamas en 2023 .

Los representantes destacaron el papel del presidente en el plan de paz para Gaza y expresaron su respaldo a los familiares de los cautivos . “El presidente los escucha y está con ustedes”, afirmó Ivanka Trump.

Bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, el despliegue militar tiene como objetivo principal la creación de un centro de control conjunto y la integración de fuerzas de Egipto, Qatar, Turquía y posiblemente de Emiratos Árabes Unidos, que operarían desde una base en territorio egipcio.

El operativo forma parte del acuerdo negociado directamente por Trump, con el propósito de garantizar la liberación de los rehenes y el repliegue parcial de las fuerzas israelíes en Gaza, a fin de evitar una nueva escalada del conflicto.

Por su parte, el mandatario confirmó este viernes que viajará a Israel, donde se dirigirá al Parlamento, y a Egipto, en el marco de la posible firma del acuerdo que pondría fin a la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, un funcionario de Hamas declaró a la agencia AFP que el grupo no participará del acto y calificó de “absurda” la propuesta del plan de paz de Trump que contempla la salida de palestinos de la Franja. Fuente: Infobae.