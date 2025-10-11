Tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, miles de palestinos regresan a sus hogares,

Por Sitio Andino Mundo







Miles de palestinos marchan este sábado por la costa de Gaza rumbo al norte, muchos de ellos a pie o en carretas, para regresar a sus hogares destruidos. El retorno masivo se da tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, alcanzado esta semana con mediación de Washington luego de una guerra devastadora.

El regreso de miles de palestinos Las tropas israelíes comenzaron su retirada como parte de la primera fase del acuerdo internacional. En las calles, los gazatíes celebran el fin de los bombardeos. “Es una sensación indescriptible, alabado sea Dios”, relató una mujer desplazada que regresa junto a su hija herida. Por primera vez en meses, la ciudad de Gaza vivió una noche en silencio, sin explosiones ni ataques aéreos.

El alivio también se reflejó en testimonios locales, como el de Zaher, un habitante que debió huir de la capital y ahora vuelve a caminar por las calles de Deir Al Balah. “Por fin pudimos dormir sin miedo”, afirmó, mientras los vecinos se reencontraban en medio de los escombros y celebraban el esperado cese de la ofensiva.

Embed BREAKING: Tens of thousands of Palestinians are flooding back into Gaza City and the northern areas from central Gaza Strip, as the ceasefire takes effect and Israeli forces begin their withdrawal after two years of devastation. pic.twitter.com/oTLMDqauGX — Gaza Notifications (@gazanotice) October 10, 2025 La ONU y Estados Unidos coordinan la llegada de ayuda humanitaria En paralelo, soldados de Estados Unidos llegaron a Israel para coordinar la implementación del acuerdo. Unos 200 efectivos instalarán un centro de supervisión del alto el fuego, aunque no ingresarán en la Franja de Gaza. Su tarea será monitorear el cumplimiento del pacto y facilitar el ingreso de asistencia humanitaria.

Mientras tanto, miles de toneladas de ayuda esperan ser distribuidas. La ONU confirmó que más de 6.000 camiones cargados con alimentos y medicinas se encuentran listos en Egipto y Jordania, a la espera de autorización israelí. Desde el Programa Mundial de Alimentos advirtieron que cada hora es clave para evitar una crisis humanitaria en Gaza, donde la población aguarda un alivio después de meses de sufrimiento.