Evo Morales anunció que buscará ser presidente en el 2025

"Agradezco mucho a nuestras hermanas y hermanos que nos advierten desde el Ministerio de Gobierno las intenciones que tienen de detenernos y entregarnos a EEUU. Vamos a dar batalla. Somos herederos de las luchas de nuestros antepasados que nos han enseñado a nunca rendirnos", afirmó.

Y agregó: "¡Nunca nos vamos a rendir hermanas y hermanos! ¡Unidos vamos a salvar nuevamente a nuestra querida Bolivia!".

Evo Morales anuncia que postulará a la presidencia de Bolivia en 2025

También, en su programa en la radio local Kawsachun Coca, Morales dijo: "Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro, la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio".

El expresidente lamentó que Arce, quien fuera su ministro de Economía durante su gobierno, no haya avanzado "nada de nada" de la agenda que realizaron con 13 pilares rumbo hacia el bicentenario del país (en 2025), y aseguró que el Ejecutivo tiene un plan para defenestrarlo "con procesos políticos" y que incluso quieren "eliminarlo" físicamente.