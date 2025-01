Wanda Nara se separó de L-Gante: "Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión".

Sin embargo, ya circulaban rumores de la separación del cantante y la mediática. Ella se encontraba en Punta del Este cumpliendo con tareas laborales, mientras tanto sus seguidores no dudaron en preguntar por Elián Valenzuela , ya que les parecía extraña la desaparición del joven.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, afirmó la conductora de Bake Off en una storie de Instagram.