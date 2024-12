Por su parte, Wanda no se queda atrás y responde con contundencia, exigiendo responsabilidades económicas y dejando en claro su decisión de priorizar a sus hijos. “ Necesito que me devuelvas la plata que gasté y gasto en los nenes hace seis meses”, exige en uno de los intercambios , reafirmando que su separación es definitiva.

image.png Wanda Nara publicó chats privados con Mauro Icardi y luego se arrepintió: insultos y reproches

Mientras tanto, Wanda deja en claro que no hay vuelta atrás en la separación. “Yo me separé hace rato porque se terminó el respeto”, afirma tajante. Luego afirma que su decisión no sólo es firme, sino que también está orientada al bienestar de su familia. Además de las discusiones entre los dos, las idas y vueltas entre ambos no sólo exponen el desgaste de la relación, sino también los conflictos con terceros, como Maxi López, padre de los hijos mayores de Wanda, y los cuestionamientos de Icardi hacia el entorno de la empresaria./Infobae.