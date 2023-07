Otras de las preguntas apuntó directamente al tratamiento : “¿Cómo te sentís? En la tv dijeron que te vas a ir a hacer un tratamiento, ¿en dónde?”. “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”, aclaró la conductora del reality de cocina MasterChef .

Donde sí se explaya un poco más fue cuando recibió un mensaje en el que se hacía referencia a todo el tratamiento mediático respecto a su salud. “Dijeron tantas cosas tuyas que no sé cuál es verdad. Sólo espero que estés bien”, le escribió amorosamente un seguidor. “La verdad que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron . Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de que están hablando de la vida de otro”, contestó contundentemente Wanda Nara.

Mentiras.jpeg Wanda Nara habló de su salud

Los días difíciles de Wanda Nara

En Intrusos (América) dieron a conocer que la empresaria debió ser atendida de urgencia el pasado 13 de julio en el Sanatorio Los Arcos. Desde ese momento comenzaron las especulaciones acerca del estado de salud de Wanda. Lo cierto es que se realizó varios estudios.

Sin embargo, al otro día, en su programa de Radio Mitre, Jorge Lanata reveló que fuentes del círculo íntimo de Wanda Nara y los médicos, le confirmaron que la conductora de MasterChef tiene leucemia. El periodista dijo que los análisis demostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, lo que indica una enfermedad hematológica, y que tenía el vaso inflamado.

Al respecto, Jorge Lanata señaló que a Wanda Nara le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar este cuadro. A su vez, dio a conocer que allegados de la esposa de Mauro Icardi se contactaron con el centro especializado en leucemia, Fundaleu.

Una serie de rumores y especulaciones se desataron, tanto que fue la propia Wanda quien tuvo que salir a llevar calma a sus seguidores: “Como toda mamá, intenté ocultar a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, dijo con respecto a cómo se conoció la noticia de su supuesta enfermedad.

