Videos: fuerte cruce entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani por una disputa de hace 10 años

“Después de lo que Tauro dijo, sentí que yo también podía hablar. Yo viví cosas tremendas . Te lo puede contar Lucas Bertero, que éramos muy amigos en esa época. Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice. Lo hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba” , expresó Canosa, quien también sumó que “es una traidora” y “me hizo maldades feas”.

En este sentido, Canosa reveló: “No tenía ninguna intención de contar ni decir nada. Hay cosas que me pegan, se me removieron un montón de cosas y tuve ganas de decirlo. La gente me conoce hace 34 años, la verdad es que se dicen tantas cosas de uno y uno no puede defenderse (...)”.

Aunque hay versiones encontradas, la periodista sostuvo que su relato es el correcto: “Sentí que era la verdad, no una verdad lo que dije. No tengo ningún problema en ir a declarar nada, si me quiere querellar voy, ya hablé con mi abogado. ‘El que nada debe, nada teme’ y no temo nada”.

“No entiendo como después de todo lo que me hizo, me mandaba mensajes diciendo que soy re profesional y le encanta lo que hago o me felicitaba por Martina -su hija de 12 años de edad-”, continuó.

Para concluir, la comunicadora se mostró enojada y lapidaria: “El día en que la apuré, arrugó. La quiero frente a frente, a ver qué pasa, no tengo ningún problema. Me hinchó las pelotas en serio. Siento que son 34 años laburando y si bien, por su puesto que me mandé c*gadas como todo el mundo, pero otra cosa es querer hacer daño al pedo, yo no tenía nada personal con ella y solamente la ayudé”.

lizy tagliani - 439039 Lizy se quebró en La peña del morfi. Internet

Por su parte, Tagliani se quebró este domingo en La Peña de Morfiy, entre lágrimas, habló del difícil momento personal que atraviesa. “Estoy triste, no pensé que esto me podía pasar”, dijo, visiblemente conmovida. Aunque no dio nombres, muchos interpretaron que sus palabras también hacían alusión al nuevo conflicto mediático que reavivó Canosa. Fuente: NA y La Nación.

