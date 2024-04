¡Bomba!: Marcela Tauro dijo que Lizy Tagliani la traicionó: "Me clavó un puñal"

La confesión de Tauro sorprendió a más de uno, especialmente por las pistas que dejó sobre el origen de su conflicto con Tagliani: "Fue muy buena, ahora, cuando pudo me clavó el puñal... la verdad sentí que me clavó el puñal y la verdad que no lo merecía", expresó la periodista. Estas palabras sugieren desencuentros más profundos que trascienden lo laboral.