Lizy Tagliani tuvo que pedirles disculpas públicamente a Cami Homs: “tendría que ir un psicólogo”

“Lo primero que hice fue mandarle un audio pidiéndole disculpas a Cami. Ella está en todo su derecho de no aceptarlas”, expresó. Tagliani confesó que su esposo Sebastián fue quien le hizo ver, de camino a casa, el impacto negativo de sus palabras. “Recién a mitad de camino, Sebastián me dijo: ‘Capaz que con nuestros amigos está bien, pero la chica no sabe’. Ahí recién me cayó todo”, detalló.

Tagliani también compartió la vergüenza que sintió al darse cuenta de lo ocurrido: “No puedo creer que, con 54 años, no me haya dado cuenta antes. No es mi amiga, no es el lugar. No tiene por qué soportar esta humillación… sentí que la humillé”. La humorista no sólo se lamentó por el mal momento ocasionado a Homs, sino que además reflexionó sobre la necesidad de buscar ayuda profesional. “Lo que me pasó, que me hizo pensar que tendría que ir un psicólogo, ¿será que tengo que ir con un profesional? Porque lo que me apena es que me di cuenta 20 minutos después. Si no hubiera sido por Sebastián, ¿cómo no me di cuenta? Yo me digo de todo y me encanta, lo voy a seguir haciendo, pero no puedo perder ese respeto y ser tan maleducada con una persona”, expresó Lizy. Luego dio detalles de lo bien que se había sentido en el programa de Susana Giménez más allá de este episodio./Infobae.