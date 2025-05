Luciana Elbusto habló de la posibilidad de volver a tener una relación con Diego Brancatelli.

En diálogo con la Noticias Argentinas, la comunicadora explicó : “Estoy más tranquila y me estoy divirtiendo un poco. Es y fue una locura . Lo estoy tomando con calma y hay que desestructurar todo lo que pasó , más allá de que la situación fue horrible , todos lo pasamos mal, cada uno en su lugar”.

¿Quién fue la más afectada?

Además, en tono relajado, señaló: “Nadie quiso lastimar o hacerle mal a nadie. Acá la única pobre que ligó todo de rebote fue la mujer de Diego -Cecilia Insinga-. Si no hubiera sido por unos tweets en los que empezaron a hablar de nosotros, nadie hubiera salido lastimado. Más allá de que estaba mal lo que estábamos haciendo, pero no hubiera salido a la luz y no estaríamos envueltos en este escándalo”.