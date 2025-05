Lourdes Sánchez y el Chato Prada: infidelidad, casamiento maya y un hijo en medio del escándalo

Pero el impacto de las versiones no se quedó solo en lo mediático. Lourdes reveló que su hijo Valentín comenzó a verse afectado por los comentarios en la calle y el entorno escolar. “Mi hijo es el límite. Empezó a tener ciertas actitudes en el cole que hoy tengo que tratarlas”, confesó, visiblemente angustiada.

El Chato también rompió el silencio

Prada también alzó la voz y fue directo: “Es todo una mentira. No me enoja, pero me parece mucho”, dijo con cierto fastidio. Aunque intentó bajarle el tono al escándalo, no pudo ocultar su malestar: “Me da un poco por Valentín... todas estas cosas que se dicen rompen un poco las pelotas”.

Sobre la figura de Ramón Vegas, Lourdes aclaró que no existe ningún vínculo romántico: “Es uno de los dueños de un hotel al que fui a hacer contenido, promociones. Me hice amiga de ellos, he subido fotos con él, no tengo nada que ocultar”. Y sobre el casamiento maya, simplemente respondió con humor: “Es todo un montón. No sé si reírme o llorar”.

Finalmente, Lourdes fue contundente: “No nos vamos a separar. Si buscan eso, no es por acá. Nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego”. En medio del caos mediático, la pareja apuesta a la estabilidad y a resguardar a su hijo, mientras desmienten una historia que, según ellos, nunca existió./Infobae.