¿Pasaron la escoba? Wanda Nara habría perdido un millonario contrato por sus escándalos

Wanda Nara continúa protagonizando polémicas tras su separación de L-Gante, su pelea en redes con la China Suárez y su actual batalla legal con su ex pareja, Mauro Icardi. Finalmente, pareciera ser que sus escándalos le habrían hecho perder un millonario contrato con una importante empresa .

Años atrás, la modelo se desempeñó como conductora de Love is Blind Argentina, Bake Off Famosos y MasterChef, por lo que se esperaba que retome su rol en la próxima edición de MasterChef Famosos que se estrenará a fines de este año.

Wanda Nara (3).jpg Peligra la conducción de Wanda Nara para la próxima edición de MasterChef Famosos

“Telefe decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz, en caso de que no funcione La Voz, va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago del Moro", contó Angie Balbiani en Puro Show.

Pochi de Gossipeame, periodista y amiga de la empresaria, consultó si la decisión fue por un miedo de que las marcas que auspician el programa no quieran promocionar a Wanda. A lo que Balbiani aseguró que “no es miedo”: “Las marcas no acompañan. Es una decisión comercial”.

"Comercialmente, se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año”, se explayó.

Si bien no hay ningún comunicado oficial del canal que corrobore estos datos, tampoco realizaron un anuncio ni las promos correspondientes que aseguren que Wanda volvería a ser una de las caras de Telefe. / NA