U2 se renueva con un nuevo álbum: "Songs Of Surrender"

La banda irlandesa U2 sorprendió al mundo este jueves con el lanzamiento del álbum “Songs Of Surrender”, donde se reversionaron unas 40 canciones en un claro sonido mucho más acústico. “La esencia de esas canciones aún está con nosotros”, comentaron. Justo en el medio de los festejos por San Patricio , la banda lanzó este inédito disco donde se incluyen 40 de sus canciones “reimaginadas y regrabadas”, señalan, en un claro trabajo de repaso y reflexión de su carrera, haciendo hincapié en la transformación de su estilo musical después de casi 50 años de trabajo incesante .

El guitarrista Dave Howell Evans, comentó sobre el disco: “Algunos de los temas crecieron con nosotros. Algunas se hicieron mayores, pero no nos olvidamos qué nos llevó a escribir esas canciones en primer lugar. La esencia de esas canciones aún está con nosotros”.

Recordemos que antes de ser U2 eran Feeback y The Hype, pero durante cuatro décadas Bono , The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Junior han estado tocando juntos.

Estas son las nuevas versiones que se podrán escuchar en “Songs Of Surrender”

El disco "Songs Of Surrender" está dividido en cuatro partes las cuales representan a cada miembro de U2 sin seguir un orden cronológico. En algunos temas se han modificado la letra, como en 'The miracle of Joey Ramone', 'Pride' o 'Sunday bloody sunday'.

De todos modos, “es más una adición que una sustitución de temas”, explica The Edge. Sin embargo, pese a este álbum de temas reinterpretados, la banda confirmó a su vez que se está trabajando en nuevo material para un próximo disco.

Escuchá el álbum completo:

fuente: tn