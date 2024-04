Tras las denuncias por estafa, Claudio Morgado rompió el silencio: "Mi mujer tiene una psicosis grave"









Después de que se desataran acusaciones de estafa contra Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, el exdirector del INADI rompió el silencio en una entrevista con La Nación. Morgado aseguró que en ese momento estaba internando a su esposa debido a "una psicosis grave". Esto se produce en medio de testimonios que sugieren un presunto esquema fraudulento.

En medio de las acusaciones, Claudio Morgado habló sobre el estado de salud de su esposa, indicando que estaba siendo internada debido a "una psicosis grave". Este miércoles el periodista hizo su defensa pública por televisión y en diálogo con Guillermo Andino, para su programa Andino y las noticias (A24), se desligó de las acusaciones. “El viernes a la mañana, me llama Vanesa, mi mujer, y me dice ‘me mandé una cagada’ y me dice ‘le vendí a Bárbara unas zapatillas que no tengo’. A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares con computadoras, celulares, de cosas que no se entregaban porque no existían”, explicó Morgado.

Embed Le soltó la mano. Luego de las denuncias por estafas, Claudio Morgado aseguró que su pareja padece de una "psicosis grave" y por ende, internará a su mujer. Al mismo tiempo reveló que hoy la suma del fraude alcanza los 15 mil dólares @re_superblonda pic.twitter.com/d8hdGFqVXm — Urgente24.com (@U24noticias) April 10, 2024 “En total, hay un tendal de 15 mil dólares”, contó el ex funcionario cuando le preguntaron por las otras ventas ficticias. “Hay una psicopatía muy fuerte, parece que es algo recurrente”, continuó explicando Morgado. “Ayer tuve que internarla en una clínica psiquiátrica, nunca había querido hacer una internación”, reveló el exfuncionario del INADI.

“Ella tuvo la misma situación con su primer y segundo matrimonio. Yo me enteré el lunes que puede hablar con su segundo marido que me dijo lo mismo: ‘Mirá, yo me separé de Vane porque me enteré que en tres situaciones vendió cosas que no tenía a mis amigos y ellos no creían que no sabía nada, pensaba que estaba en el tema´”, explicó.

“Hace algunas cosas que son tremendas, a mí me agarra el celular que no lo tengo con clave y por ahí mandaba mensajes por chats. Por ejemplo, hoy me dijo una chica ‘no, no, hay chats tuyos’ y yo no había vendido nada. Otra modalidad era que les decía, por ejemplo a Bárbara, a ella le dijo que yo ya lo hablé con ella y le pregunté ‘¿por qué le compraste a Vane si vos sabés que no puede manejar dinero?’”, se defendió Morgado por las denuncias de estafa. image.png Tras las denuncias por estafa, Claudio Morgado rompió el silencio: "Mi mujer tiene una psicosis grave" Las acusaciones de estafa en torno a Claudio Morgado y su esposa Todo comenzó cuando la periodista Bárbara García hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales. Explicó que Morgado y su esposa habían vendido productos a precios bajos, como carteras y zapatos, pero nunca entregaron los artículos. García, en un vivo de Instagram, relató su experiencia y señaló que había presentado una demanda con el patrocinio legal del abogado Leonardo Martínez Herrera. En su relato, destacó la confianza que depositó en el exfuncionario debido a su relación laboral previa. Similar testimonio fue el de la baterista Andrea Álvarez, quien también señaló haber sido víctima de la pareja./Infobae.

