Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con su quinto álbum, "Un mechón de pelo", donde no sólo abre su corazón, sino que también desmiente las acusaciones en su contra. La canción "Ni de ti" parece ser una respuesta directa a Camila Homs, ex esposa del futbolista Rodrigo de Paul, quien la señaló como "roba maridos" y consumidora de drogas.

Tini Stoessel "cantó" su versión de la relación con Rodrigo De Paul y le dedicó unas palabras a Camila Homs

El vivo en donde Tini Stoessel habló de su presente y de salud mental En una emotiva declaración, Tini afirma: "Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas". Esta letra refleja su firmeza y determinación para defender su nombre y su integridad.

Luego del lanzamiento del disco, la cantante hizo un vivo en Instagram en donde se la pudo ver visiblemente afectada por el odio que recibió la artista en las redes sociales. Con lágrimas en los ojos, instó a sus seguidores a ser más conscientes y empáticos al comentar sobre la vida de otros: "Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona". Embed La cantante argentina y expareja de Rodrigo De Paul hizo un llamado a la reflexión sobre el poder de las palabras y la importancia de la empatía: "Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa... Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo"./Infobae.