Tenso momento entre Nicole Neumann y una productora porcina

“El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente . Mucha conciencia al respecto”, explicó y agregó: “No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana , y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entro en debate”.

Hasta ese momento, Nicole Neumann no había dicho nada. Sin embargo, un rato más tarde, cuando la participante llegó al último escalón dijo: “Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie pero es una situación incómoda”.