Noche de emociones

Sorpresa en Gran Hermano: quién fue eliminado en la "placa planta"

Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de tensión y emoción. Se definió quién fue eliminado del reality en la nueva placa planta.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, se definió qué participante fue eliminado de la casa en la nueva “placa planta”.

La "placa planta" sacudió Gran Hermano: quién tuvo que abandonar la casa

La gala más reciente de Gran Hermano Generación Dorada estuvo marcada por momentos de mucha expectativa, ya que se definió la primera “placa planta” de la temporada. En esta instancia quedaron en riesgo Eduardo, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino, quienes dependían del voto del público para continuar en la casa.

Cambio de reglas en la casa

Como ocurre habitualmente en el reality, la votación fue negativa, es decir que los espectadores eligieron a quién querían fuera del juego. La primera en ser salvada fue Cinzia, que obtuvo apenas 2,9% de votos negativos. Poco después se confirmó la salida de Zunino de la placa con 4,9%, seguido por Nazareno, que sumó 4,70% pese a que en redes sociales era señalado como uno de los más complicados.

Más adelante, el conductor Santiago del Moro anunció a Eduardo como el cuarto participante en bajar de la nominación, con 6,70% de votos en contra. Luego fue el turno de Martín, quien logró mantenerse en la competencia tras atravesar días muy sensibles dentro de la casa.

Finalmente, la definición quedó en un mano a mano entre Tomy y Titi. Tras el cierre de la votación, el público tomó la decisión final: Tomy Riguera fue eliminado del reality con el 59,2% de los votos negativos, convirtiéndose así en el nuevo participante en abandonar la casa.

Tomy es el segundo eliminado de Gran Hermano 2026

