Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes

Este lunes, MasterChef Celebrity vivió una gala llena de emoción y sorpresas. Dos de los participantes más queridos quedaron eliminados del reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. La última gala de eliminación marcó la despedida de dos queridos participantes del certamen.

Los participantes que dejaron MasterChef Celebrity en la noche de eliminación

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la presión en la cocina. En esta ocasión, los participantes debieron cocinar bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío complejo: preparar el clásico lomo Wellington, un plato emblemático de la alta cocina.

En esta ocasión, quienes debían afrontar el desafío eran Emilia Attias, Chino Leunis, Turco Husaín, Sofía Gonet y La Joaqui, que se jugaban su continuidad en el exigente certamen culinario.

Embed - Dos participantes quedaron eliminados a un paso de la semana final de Masterchef Celebrity

Sin embargo, cuando todo parecía desarrollarse con normalidad, el jurado Germán Martitegui sorprendió a todos con un anuncio inesperado: habría doble eliminación. La noticia generó un fuerte impacto tanto entre los participantes como en la propia conductora, Wanda Nara.

Tras degustar cada uno de los platos, el jurado decidió que Turco Husaín y Emilia Attias continuarían en la competencia. Luego confirmaron que Sofía Gonet también seguía en carrera. De esta manera, Chino Leunis y La Joaqui se convirtieron en los nuevos eliminados del certamen.

Chino Leunis y La Joaqui se convirtieron en los nuevos eliminados de MasterChef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

