Guerra de streamers: la polémica foto que desató la furia de Tomás Rebord contra Guille Aquino

Por Analía Martín







El mundo de streamer está comiendo pochoclo mientras sigue de cerca la pelea entre Tomás Rebord y el humorista Guillermo Aquino. Tras la salida de este último hacia la señal Vorterix, se blanqueó una enemistad que estuvo contenida por intereses laborales. Ahora, una polémica imagen publicada por Aquino desató la furia de Rebord, quien incluso admitió querer “cagarlo a trompadas”

El conflicto comenzó cuando Aquino, en el marco de su debut en la radio Vorterix, lanzó advertencias "bélicas" contra su anterior plataforma. La situación pasó al plano personal cuando el creador de "El Sketch" subió una foto editada de la esposa de Rebord embarazada, sugiriendo con un humor ácido su propia paternidad.

image Tomás Rebord no ocultó su enojo y confesó en su programa "Algo hay ahí" que su primera reacción fue ir a buscarlo para pelear. "Busqué si tenía la dirección de su casa. La tengo. Dije ‘voy a cagarlo a piñas’", relató el conductor frente a su audiencia, visiblemente afectado por la actitud del humorista.

Internas entre Tomás Rebord y el exstreamer de Blender Según el relato de Rebord, él mismo intercedió para mejorar el contrato de Aquino en su anterior plataforma antes de que este decidiera marcharse sorpresivamente. La decepción del conductor radica no solo en el ataque a su familia, sino en lo que considera una traición a la amistad que mantenían fuera de las cámaras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miro Stream (@mirostream) Pese al impulso inicial de violencia, Rebord consultó con su pareja, Sugus, quien prefirió restarle importancia al asunto tomándolo con humor. El conductor intentó comunicarse con Aquino para aclarar los tantos de manera privada, pero el humorista rechazó el contacto, cerrando cualquier posibilidad de diálogo inmediato entre ambos referentes. Embed La grieta entre los dos creadores parece ser total y no deja de sorprender a sus audiencias ya que se pensaba que mantenían una estrecha amistad. Por ahora, el conflicto queda enmarcado en chicanas y declaraciones genéricas en sus respectivos programas.