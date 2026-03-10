10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Escándalo en el mundo digital

Guerra de streamers: la polémica foto que desató la furia de Tomás Rebord contra Guille Aquino

El conflicto entre Tomás Rebord y el exBlender Guille Aquino escaló tras una imagen de la esposa de Rebord. La guerra entre streamers que sacude las redes.

Guerra de streamers: la polémica foto que desató la furia de Tomás Rebord contra Guille Aquino

Guerra de streamers: la polémica foto que desató la furia de Tomás Rebord contra Guille Aquino

 Por Analía Martín

El mundo de streamer está comiendo pochoclo mientras sigue de cerca la pelea entre Tomás Rebord y el humorista Guillermo Aquino. Tras la salida de este último hacia la señal Vorterix, se blanqueó una enemistad que estuvo contenida por intereses laborales. Ahora, una polémica imagen publicada por Aquino desató la furia de Rebord, quien incluso admitió querer “cagarlo a trompadas”

El conflicto comenzó cuando Aquino, en el marco de su debut en la radio Vorterix, lanzó advertencias "bélicas" contra su anterior plataforma. La situación pasó al plano personal cuando el creador de "El Sketch" subió una foto editada de la esposa de Rebord embarazada, sugiriendo con un humor ácido su propia paternidad.

Lee además
Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes video
TV

Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes
Sorpresa en Gran Hermano: quién fue eliminado en la placa planta video
Noche de emociones

Sorpresa en Gran Hermano: quién fue eliminado en la "placa planta"
image

Tomás Rebord no ocultó su enojo y confesó en su programa "Algo hay ahí" que su primera reacción fue ir a buscarlo para pelear. "Busqué si tenía la dirección de su casa. La tengo. Dije ‘voy a cagarlo a piñas’", relató el conductor frente a su audiencia, visiblemente afectado por la actitud del humorista.

Internas entre Tomás Rebord y el exstreamer de Blender

Según el relato de Rebord, él mismo intercedió para mejorar el contrato de Aquino en su anterior plataforma antes de que este decidiera marcharse sorpresivamente. La decepción del conductor radica no solo en el ataque a su familia, sino en lo que considera una traición a la amistad que mantenían fuera de las cámaras.

Embed

Pese al impulso inicial de violencia, Rebord consultó con su pareja, Sugus, quien prefirió restarle importancia al asunto tomándolo con humor. El conductor intentó comunicarse con Aquino para aclarar los tantos de manera privada, pero el humorista rechazó el contacto, cerrando cualquier posibilidad de diálogo inmediato entre ambos referentes.

Embed

La grieta entre los dos creadores parece ser total y no deja de sorprender a sus audiencias ya que se pensaba que mantenían una estrecha amistad. Por ahora, el conflicto queda enmarcado en chicanas y declaraciones genéricas en sus respectivos programas.

Temas
Seguí leyendo

Lollapalooza 2026: grilla confirmada, horarios y todo lo que tenés que saber

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes

Gran Hermano: Telefe pateó el tablero y cambió el día de la gala de eliminación

Gran Hermano lanzó un duro comunicado contra una participante y dejó la casa en jaque

El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió con una decisión que dejó a todos boquiabiertos

Encontraron recuerdos personales de Raúl Portal en la basura

¡Sold out en cuestión de minutos!: Ricky Martin sumó una nueva fecha en Argentina

Ian Lucas se cansó, rompió el silencio y explicó su relación con Evangelina Anderson

LO QUE SE LEE AHORA
Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes video
TV

Entre lágrimas y sorpresas, MasterChef Celebrity eliminó a dos participantes

Las Más Leídas

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

Importante intervención de Preventores en la Ciudad de Mendoza. 
susto

Un bebé encerrado en un auto causó preocupación en Ciudad

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza