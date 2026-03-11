Debut del DAR en Gran Hermano: Luana se cruzó con su exnovio, estalló contra el Big y quiso irse

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el “Derecho a Réplica” (DAR) debutó en la casa y generó una fuerte polémica tras el tenso cruce de Luana con su exnovio .

Hace unos días, Luana Fernández terminó su relación en el stream de la casa de Gran Hermano tras su acercamiento con Franco Zunino , lo que generó una fuerte polémica entre los fanáticos.

A raíz de la situación, la producción implementó el “Derecho a Réplica” (DAR) , un formato usado en Italia, para que su ex pareja pudiera responder . Así, Lucas ingresó virtualmente al reality y se comunicó a solas con la participante.

" Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas ", inició. "Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera. Y el segundo, que no te querías sentir mal si te llegaba a pasar algo en la casa", reclamó.

"Eso no es amor, Luana. Te cagaste en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todas tus locuras... Te ayudé en todos los problemas en los que te has metido", fulminó el invitado.

Mientras Luana le pedía a su ex no exponer cuestiones privadas y buscaba llevar la charla al terreno del juego, Lucas fue contundente: "Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona".

Luana Fernández, Gran Hermano Luana Fernández se cruzó con su exnovio en Gran Hermano 2026

"Esto se acabó acá. Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte", cerró Lucas antes de desaparecer. Molesta por la situación, Luana apuntó contra el Big Brother y la producción: "¿Por qué me expusieron así adelante de todos? ¿Parte del programa es hacerme quedar como una mierda cuando hay cosas internas que nadie tiene por qué saber? No entiendo por qué tienen que mezclar mi vida personal, es algo privado, no para exponer de esa manera". Tras el tenso momento, la participante incluso amenazó con abandonar la casa.

Desde el programa le respondieron que el “Derecho a Réplica” forma parte del formato y que había sido ella quien primero hizo pública la situación. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en Gran Hermano Generación Dorada 2026, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.