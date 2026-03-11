Quedan ocho participantes en MasterChef Celebrity y ya se sabe cuándo se irán dos

Por Juan Pablo Strappazzon







MasterChef Celebrity Argentina entra en su recta final y cada vez falta menos para conocer al gran ganador del reality. En esta etapa decisiva, te contamos quiénes son los ocho participantes que siguen en competencia y cuándo se producirá la próxima doble eliminación.

Cuenta regresiva en MasterChef Celebrity: quedan ocho famosos y se viene una doble eliminación En la última emisión de MasterChef Celebrity Argentina comenzó un nuevo desafío en las cocinas del reality. En esta ocasión, los participantes debieron enfrentarse a una prueba técnica que tuvo como protagonista a uno de los ingredientes más complejos de la gastronomía: el pulpo.

Los ocho famosos que continúan en competencia y arrancaron este reto son Agustín Sierra, Emilia Attias, Evangelina Anderson, Maxi López, Claudio Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Marixa Balli.

MasterChef Celebrity (2) Estos son los ochos participantes que quedan en MasterChef Celebrity 2025 Durante la primera parte del programa se mostró la clase magistral del chef Pedro Bargero, quien compartió distintos consejos con los concursantes. También se pudo observar cómo cada uno avanzaba con la preparación de su plato.

Embed - Clase magistral de pulpo en Masterchef Celebrity con Pedro Bargero Este miércoles se definirán dos nuevas eliminaciones, cuando el jurado realice las degustaciones y seleccione a los participantes que abandonarán la competencia, dejando solo a seis rumbo a la recta final. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.