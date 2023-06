Sofía Jiménez rompió en llanto: "estoy rota"

En medio de fuertes rumores de separación y terceras personas involucradas, Jujuy Jimenez confirmó su ruptura con el polista Bautista Bello y admitió que este le fue infiel. "Ustedes me conocen, soy totalmente transparente, no puedo mentir. La verdad es que estoy destrozada, completamente desilusionada y en estado de shock", comenzó diciendo en un video compartido en sus historias de Instagram.

Embed

Con lágrimas en los ojos, añadió: "Teníamos planes, tantas cosas por hacer juntos, pero eso ya no importa. Cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición marca el final. Lo pienso una y otra vez y no puedo creerlo, no lo entiendo", subrayó.