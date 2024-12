Selena Gomez y Benny Blanco: una historia de amor que culmina en compromiso

Selena Gomez y Benny Blanco, dos figuras icónicas de la industria musical, dieron un paso trascendental en su relación al anunciar su compromiso matrimonial. La noticia, revelada el 11 de diciembre, causó furor entre sus seguidores y colegas, no sólo por la futura boda, sino también por el impresionante anillo que simboliza su unión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez y Benny Blanco: una relación entrelazada con la música

El romance entre Selena, de 32 años, y Benny, de 36, tiene raíces profundas en la amistad y las colaboraciones en la música. Antes de ser pareja, trabajaron juntos en éxitos como “Same Old Love” y “I Can’t Get Enough”. Benny reveló que fue Selena quien dio el primer paso: “Ella me invitó a cenar. Fue una locura… simplemente acepté”, recordó en una entrevista.