"Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz

Este jueves en La Voz Argentina, Luck Ra se rindió en elogios tras la deslumbrante presentación de una participante del team Soledad. Mirá en detalle.

Excelso, magnífico, estupendo: Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz
"Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz
Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, Luck Ra se rindió en elogios a una participante del team Soledad luego de su deslumbrante presentación.

La Voz Argentina (2)
La presentación de una participante del team Soledad dejó sorprendido a Luck Ra

La presentación de una participante del team Soledad dejó sorprendido a Luck Ra

"Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz

Milagros Gerez Amud se presentó en los Playoffs del team Soledad. Para esta instancia, sus coaches eligieron que interpretara “De contramano” de Tita Merello.

Su actuación sobre el escenario fue tan destacada que logró llevarse la ovación de todo el estudio. La primera en dar su devolución fue Lali: "Me has enamorado y aparte lo sutil que fuiste con tu cuerpo, con tu decir, cómo elegiste, cuándo decir, cuándo cantar, cuándo estirar, cuándo, o sea, todo".

Luego fue el turno de Luck Ra, quien no dudó en expresar su admiración leyendo distintos adjetivos desde su celular: "Excelso, magnífico, estupendo, fabuloso, superior, exquisito, colosal, formidable, soberbio y regio lo tuyo". Su ocurrencia desató las risas de todos.

Embed - Milagros Gerez Amud - “De contramano” - Team Soledad - Playoffs - La Voz Argentina 2025

A continuación, Juliana Gattas opinó: "Sos increíble. Se ve que tenés el carácter de esta canción. Sabés quién sos y viniste a mostrarlo". Finalmente, Soledad cerró con unas emotivas palabras: "Mili, estoy tan orgullosa, tan feliz de haberte encontrado como por lo menos te imaginaba, te soñé y gracias".

Por el momento, Milagros sigue en competencia, a la espera de que su coach y el público definan quiénes serán los próximos salvados. Cabe recordar que en el equipo quedarán únicamente 8 de los 11 participantes.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

