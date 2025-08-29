"Excelso, magnífico, estupendo": Luck Ra se deshizo en elogios con esta participante de La Voz

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta oportunidad, Luck Ra se rindió en elogios a una participante del team Soledad luego de su deslumbrante presentación.

Milagros Gerez Amud se presentó en los Playoffs del team Soledad . Para esta instancia, sus coaches eligieron que interpretara “ De contramano ” de Tita Merello.

Su actuación sobre el escenario fue tan destacada que logró llevarse la ovación de todo el estudio. La primera en dar su devolución fue Lali: " Me has enamorado y aparte lo sutil que fuiste con tu cuerpo, con tu decir, cómo elegiste, cuándo decir, cuándo cantar, cuándo estirar, cuándo, o sea, todo".

Luego fue el turno de Luck Ra, quien no dudó en expresar su admiración leyendo distintos adjetivos desde su celular: " Excelso, magnífico, estupendo, fabuloso, superior, exquisito, colosal, formidable, soberbio y regio lo tuyo ". Su ocurrencia desató las risas de todos.

Embed - Milagros Gerez Amud - “De contramano” - Team Soledad - Playoffs - La Voz Argentina 2025

A continuación, Juliana Gattas opinó: "Sos increíble. Se ve que tenés el carácter de esta canción. Sabés quién sos y viniste a mostrarlo". Finalmente, Soledad cerró con unas emotivas palabras: "Mili, estoy tan orgullosa, tan feliz de haberte encontrado como por lo menos te imaginaba, te soñé y gracias".

Por el momento, Milagros sigue en competencia, a la espera de que su coach y el público definan quiénes serán los próximos salvados. Cabe recordar que en el equipo quedarán únicamente 8 de los 11 participantes.

