Rolando Barbano habló sin filtros sobre la salida de Marina Calabró del programa de Lanata

Barbano comentó que recibió la noticia “ con tristeza porque es una gran compañera , una número uno, una periodista que, como ya le he dicho yo muchas veces, es admirable, es una de las mejores periodistas de la Argentina”. Además, aseguró que no es una novedad esta partida porque Marina ya le había manifestado que no le gustaba lo que estaba pasando con su espacio al aire .

“Cuando salíamos lo hablamos, iba a hablar menos, no le gustaba, intentó probar y bueno, después terminó mi relación con ella… En marzo, cuando estábamos juntos, ella me contó que estaba incómoda . La decisión de Marina de irse del programa la comentó conmigo cuando éramos novios”, explicó el periodista.

Sobre lo que le deparará el futuro a Calabró, destacó que “tiene todo para seguir creciendo, está en el mejor momento de su carrera. Es inteligente, culta, informada, es divertida, entretenida, cualquier programa querría tenerla”.

Por último, sentencio: “Los rumores (de un supuesto despido) corren por cuenta de quien los dice. No sé por qué toma la decisión ahora. No me paré para hablar de mi relación con Marina que tiene que ver con mi intimidad y la de Marina. Hoy paro porque no estoy con mi hijo de 12 años. No correspondían las preguntas agresivas con mi nene al lado, pero Marina merece mi palabra, mi homenaje, yo se lo debo a ella”.