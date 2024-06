Marina Calabró renunció a "Lanata sin filtro": ¿cuánto influyó su desilusión amorosa?

Según el conductor, Calabró se mostró decepcionada con la decisión de la radio de reducir drásticamente el tiempo de su columna. "Marina renunció y es indeclinable", afirmó de Brito , asegurando que la salida de la periodista no tiene relación con sus idas y vueltas sentimentales con Rolando Barbano, sino con la significativa reducción de su espacio en el programa. "Antes tenía una hora de protagonismo, pero últimamente su columna se había reducido a solo 5 minutos", explicó el conductor de LAM.

Los detalles El amor no correspondido de Marina Calabró y Rolando Barbano: ¿qué pasó realmente?

Calabró confirmó en diálogo con Teleshow que venía considerando la renuncia desde marzo, cuando se le comunicó la reducción del programa debido a la salud de Jorge Lanata. "Mi columna era la más larga, y por lógica, la que más se iba a resentir en tiempo. Lo hablé con Lanata, él me entendió, fue re amoroso conmigo" , contó la periodista .

"No me lo esperaba, pensé que se lo llevaba Marcela [Tauro]. Eso hizo que la emoción fuera doble y que afloraran algunos sentimientos que, quizás, debieron permanecer en privado", explicó Calabró en relación a su declaración de amor a Barbano durante la premiación. La situación exacerbó la atención pública sobre su vida personal y profesional.

La periodista destacó que su decisión de renunciar es puramente profesional. "Si mi columna hubiera sido la que fue, no me hubiera ido. Lo que siento es que siempre hay que ir a más, no puedo darle a la audiencia y a mí como profesional menos de lo mismo", afirmó Calabró en su pase radial con Yanina Latorre en El Observador 107.9./Infobae.