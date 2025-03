Revelaron el escandaloso detonante de la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

“Ahora todo el mundo se sube al carro de que Tini y De Paul están juntos cuando yo siempre lo dije. Una relación secreta decía yo que tenían y nadie creía. Siempre se siguieron viendo y ahí está la foto en el barrio Salamanca de Madrid . Es más, desde el Atlético Madrid me dijeron que Tini quería ir a ver el partido del Atleti contra el Real Madrid ”, afirmó Antolín.

Siguiendo con su información, Roberto afirmó: “Ella quería ir al estadio Bernabéu , pero le dijeron que se quedara en la casa de Rodrigo para evitar ser fotografiada. Los familiares de Tini están encantados con la reconciliación y quieren que sea oficial. Tini tiene las llaves de la casa de Rodrigo , siempre te lo he dicho Juan”.

La frase que habría marcado el reencuentro

Luego, Etchegoyen reveló un dato clave: “A mí lo que me dijeron es que cuando contamos acá lo de la relación de Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española, a Tini le hizo ruido y le dio miedo perderlo”.

A lo que Roberto Antolín respondió de manera contundente: “Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. 'Yo no te quiero perder y quiero estar contigo', le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a Madrid”, según publica Radio Mitre.

¿Es el amor verdadero?

Finalmente, Antolín cerró con una frase que deja abierta la expectativa: “Yo lo que le digo a la gente es que confíe en el amor. El amor verdadero cuesta encontrarlo y la historia de Rodrigo y Tini terminará bien, yo sé lo que te digo”.