Quién es Morena Sánchez, la mendocina del Bailando 2023

Por su parte, Kennys Palacios, quien es íntimo amigo de Wanda Nara, manifestó: "Llegó el momento. Empieza para mí un desafío enorme, una gran aventura, un gran show, el “Bailando por un sueño”. No imaginan cuánto me costó tomar la decisión. Lo consulté con mas de cincuenta personas, no sabía qué hacer. Al unísono todos me repetían lo mismo: 'No lo dudes, tenés que ir'. Es una posibilidad enorme de mostrarme tal cual soy, de divertirme y divertir. Me animé porque mis amigos, mi familia, mi novio me brindaron su apoyo incondicional, y eso es algo que me aportó seguridad y ganas de encarar este nuevo desafío".

bailando 2023, morena sanchez,.jpg Morena Sánchez y Kennys Palacios estarán en el Bailando 2023.

Bailando 2023: quién es Gisela van Gordillo, la mamá de Tomás Holder

Gisela van Gordillo, la madre de Tomás Holder, se convirtió en el centro de atención tras el debut de su hijo en el Bailando 2023, debido a los comentarios de Marcelo Tinelli.