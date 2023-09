Quién es Gisela van Gordillo, la mamá de Tomás Holder

En medio del revuelo generado por el debut de Tomás Holder en el Bailando 2023 , una figura inesperada se robó el protagonismo en el programa de Marcelo Tinelli . Gisela Gordillo , la madre del ex Gran Hermano, se convirtió en el centro de atención después de un intercambio inusual entre ella y el famoso conductor.

El miércoles marcó la primera aparición de Tomás Holder en el escenario del Bailando 2023. Aunque su actuación no fue precisamente destacada, el momento más sorprendente de la noche ocurrió cuando Marcelo Tinelli lanzó algunos comentarios atrevidos hacia Gisela Gordillo .

Durante el programa en vivo, Tinelli no se contuvo y expresó abiertamente su atracción hacia la madre de Tomás: "Está buena tu vieja. Se la ve como buena mina y está fuerte". Sus palabras tomaron por sorpresa a todos los presentes en el estudio.

La situación no terminó ahí. Tinelli continuó su coqueteo al preguntarle a Gisela si estaba en una relación o soltera, a lo que Holder respondió: "Mamá está soltera pero yo soy peligroso". Este comentario desató risas en el set.

Luego, en un intento por relajar la tensión, Tinelli imaginó una escena futura en la que él sería la pareja de Gisela van Gordillo. "Un padrastro como yo", bromeó el conductor, y Tomás Holder respondió en tono de humor: "¿Papá Holder?".

La fama de Tomás Holder se consolidó en la edición 2022 de Gran Hermano, a pesar de ser el primer eliminado. Conocido como el "Tincho", se convirtió en tendencia en las redes sociales y finalmente recibió una invitación especial para unirse al Bailando 2023, gracias al interés de Marcelo Tinelli en tenerlo como parte del show.

Sin embargo, ahora, el nombre de Tomás vuelve a acaparar la atención debido a su madre, Gisela van Gordillo, quien presentó un video a la producción de Gran Hermano 2023 con la intención de entrar al famoso reality.

Gordillo dejó en claro por qué cree que debe ser parte de la nueva temporada del programa que ha cautivado a sus espectadores durante años. A través de su cuenta de TikTok, compartió un video en el que se presentó y ofreció una descripción única de su personalidad y lo que podría aportar en la casa.

Quién es Gisela van Gordillo

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga", comenzó su video casero.

La madre de Tomás Holder reveló aspectos interesantes de su vida: "Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático".

Además, agregó: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

Gisela van Gordillo concluyó su presentación de manera impactante: "Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy las 24 horas del día, soy la mami que esa casa necesita. Piénsalo".