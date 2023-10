Quién es la mendocina que sueña con entrar a Gran Hermano

Victoria, quien actualmente vive en la Ciudad de Mendoza, contó a qué se dedica: "Estudio Derecho en la UNCuyo. Me estoy por recibir. También me dedico a la creación de contenido en redes. Me gusta exponerme, pero también me gusta estar detrás de cámara. Básicamente, mi sueño es ser productora, producir campañas, estar en el cine. Es más, hasta ser productora de Gran Hermano me encantaría".