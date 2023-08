Qué hará Rodrigo De Paul con el tatuaje que se hizo de Tini

El periodista Ángel De Brito tuvo la oportunidad de hablar con Rodrigo De Paul y aclaró el misterio detrás del tatuaje. De Brito compartió: "Esta semana se dijo que Rodrigo de Paul se había tatuado el nombre de Tini arriba de su ombligo. Y muchos, empezaron a decir que el tatuaje no decía Tini sino ‘Time’, en inglés". Sin embargo, el periodista confirmó que el tatuaje realmente decía "Tini" y que había sido realizado hace cuatro meses.

image.png

La versión de ambos protagonistas

Ángel De Brito también compartió las declaraciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sobre su separación. Tini reveló: "Nos separamos en buenos términos y de común acuerdo. No hay terceros en discordia, por más rumores que veas. Eso te lo puede decir Rodrigo también". Por su parte, Rodrigo expresó: "Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño y ella no puede con eso. No sé si es para siempre ni nada, la verdad. Pero creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones".

Perspectivas futuras

En cuanto a los planes futuros de ambos, Rodrigo De Paul continuará su carrera en Europa mientras que Tini Stoessel tiene varios proyectos por delante. La cantante tiene previsto regresar a España para concluir su gira, viajará a Estados Unidos y también se embarcará en la grabación de un videoclip en Puerto Rico en los próximos meses. A pesar de la separación, ambos parecen estar enfocados en sus respectivos caminos profesionales.

Fuente: Infobae.