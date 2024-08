Qué dijo Ernesto Tenembaum sobre el polémico video de Tamara Pettinato.

" Es un hecho histórico lo que ocurrió en las últimas horas con Fernández ", afirmó Tenembaum, visiblemente afectado por la controversia que rodea a su colega. El conductor lamentó profundamente que Pettinato se viera involucrada en el escándalo que estalló tras la publicación de imágenes de la ex primera dama , Fabiola Yañez, con moretones, luego de denunciar al expresidente por violencia de género.

El video, que según algunas versiones fue grabado por Fabiola Yañez desde el teléfono de su entonces esposo, muestra a Pettinato y Fernández en una escena distendida en el despacho presidencial, intercambiando "te amo" mientras comparten una copa de cerveza. "Impacta muy fuerte sobre nosotros. Tamara es una persona buena, a la que queremos mucho", subrayó Tenembaum.

Críticas a Fernández y apoyo a Pettinato

Aunque Tenembaum intentó enfocar su editorial en el comportamiento del expresidente, no pudo evitar reflexionar sobre la situación de su compañera. "No es el centro de la historia, pero es algo muy visible de esta historia", comentó, haciendo hincapié en la responsabilidad del exmandatario. "Alberto Fernández, que es la otra persona involucrada, tiene una actitud indignante, algo que de un presidente no corresponde", agregó, recordando otros episodios polémicos de la gestión de Fernández.

Sobre Pettinato, Tenembaum fue claro: "Es una persona mayor, que hace con su vida, su cuerpo y sus relaciones lo que le parece". Pese a la controversia, el periodista expresó su deseo de que su amiga pueda "sobrevivir y aprender" de esta difícil situación.

Un futuro incierto para Pettinato

Antes de concluir su editorial, Tenembaum informó que se había comunicado con Pettinato tras la difusión del video, ofreciéndole el espacio necesario para dar su versión de los hechos cuando ella lo considere oportuno. "Uno está al lado de los amigos", señaló, agradeciendo a los colegas que separaron el accionar de Pettinato del de Fernández, según publica La Nación.

Finalmente, el conductor adelantó que el foco de la jornada se centraría en la figura de Fernández y no en su compañera. "Es un shock para todo el mundo, para cualquiera que quiera este país, ver un presidente desnudado, con condiciones tan horribles, repudiables", concluyó, dejando en el aire la incógnita sobre cuándo volverá Tamara Pettinato al programa.