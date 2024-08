El video de la polémica: quién es Tamara Pettinato.

Hoy, en medio del escándalo por el video, Tamara decidió no aparecer en Bendita TV, a pesar de estar lista para salir al aire. Aunque aún no se ha pronunciado sobre este incidente, en el pasado ya enfrentó una situación similar cuando se reveló su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia. En ese momento, dijo: "Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar".