"Te amo": filtran video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en plena pandemia

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "EL POLÉMICO VIDEO DE TAMARA PETTINATO Y ALBERTO FERNÁNDEZ En medio de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez realizó contra Alberto Fernández, se conoció un video del ex presidente junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada tomando cerveza. En la grabación, realizada por el ex mandatario, se pueden escuchar preguntas hacia la conductora de radio sobre el vínculo que los une. “Hoy estamos cortando”, dice Tamara al comenzar el video y entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la excolumnista de Radio con Vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! de amistad”, vocifera la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas descontroladas de ambos. Si bien no trascendió la fecha del encuentro, podría ser en plena pandemia, cuando la actriz visitó al entonces presidente. En ningún momento aparece Fernández en cámara. Es un video de más de 2 minutos, difundido por Eduardo Feinmann el canal LN+ Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de Tamara y un “yo a vos” de Alberto."

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)